Klart: Kusi-Asare blir kvar i Fulham

Jonah Kusi-Asare har varit utlånad till Fulham.

Nu skriver svensken på ett permanent avtal.

– Jag är väldigt glad över att få stanna här, säger Kusi-Asare till klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Jonah Kusi-Asare anslöt till Fulham på lån från Bayern München i september förra året. I England har svensken spelat sju matcher i Premier League, samtliga som inhoppare.

Trots den skrala speltiden har Fulham beslutat att satsa på anfallaren. Klubben meddelar via sina officiella kanaler att man skrivit ett permanent avtal med den unga svensken.

Kontraktet är skrivet på fem år. Övergångssumman är än så länge hemlig, men enligt tidigare uppgifter landar den på sex miljoner euro (drygt 66,5 miljoner kronor).

– Jag är väldigt glad över att vara Fulham-spelare på permanent basis. Redan under min första vecka här kändes det väldigt bra, jag kände mig som en del av Fulham-familjen. Omklädningsrummet var fantastiskt, liksom laget och ledarstaben, så jag är väldigt glad över att få stanna här, säger Kusi-Asare via Fulhams hemsida.

Tony Khan, son till Fulhams ägare Shahid Khan och klubbens vice-ordförande, är nöjd med att svensken blir kvar i västra London.

– Jag är väldigt glad över att få välkomna Jonah Kusi-Asare till Fulham på ett långtidskontrakt. Vi tycker att han är en mycket talangfull ung spelare med enorm potential och en ljus framtid. Vi är väldigt glada över att Jonah nu ansluter till klubben permanent efter sin låneperiod hos oss.

Jonah Kusi-Asare lämnade AIK för Bayern München vintern 2024.