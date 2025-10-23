Klart: Lionel Messi har tagit framtidsbeslut

Lionel Messi har tagit ett framtidsbeslut.

Den argentinske stjärnan har förlängt med Inter Miami.

Det nya kontraktet uppges sträcka sig över säsongen 2028.

Foto: Bildbyrån

Lionel Messi har suttit på ett utgående kontrakt med Inter Miami, men det har samtidigt rapporterats att en kontraktsförlängning är på gång.

Nu är en sådan till och med på plats.

MLS-klubben meddelar denna torsdagskväll att man är överens med den argentinske stjärnan om ett nytt avtal.

– Han är väldigt tävlingsinriktad. Det bästa sättet att hjälpa honom är att göra rätt saker. Han måste vara bekväm på planen, och om han är det så kommer det att fungera, säger tränaren Javier Mascherano enligt nyhetsbyrån AP.

Flera medier rapporterar att det nya kontraktet sträcker sig över 2028.