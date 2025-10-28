Klart: Malmö flyttar upp talangen Theodor Lundbergh

Malmö FF har säkrat upp en av sina talanger.

Detta i form av 17-årige Theodor Lundbergh som har skrivit ett seniorkontrakt med de Himmelsblå.

– Han har tränat en del med vårt A-lag under hösten och visat prov på att han hanterar den nivån, säger Ola Toivonen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen meddelar Malmö FF, dagen efter förlusten mot Hammarby hemma, att man har flyttat upp Theodor Lundbergh till A-truppen.

Den 17-årige mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2028.

– Theo är en en dynamisk spelare som är väldigt duktig på att täcka stora ytor på det centrala mittfältet. Han är en tvåvägsspelare och har en fin vänsterfot. Med hjälp av ledarstaben har han tagit stora kliv under det här året och varit en av de mest framstående spelarna i P19, säger MFF:s assisterande sportchef Ola Toivonen i ett uttalande.

– Det är viktigt att vi som förening får fram unga spelare och att de håller en bra nivå, det tycker jag vi ser i Theo. Han har tränat en del med vårt A-lag under hösten och visat prov på att han hanterar den nivån, fortsätter han.

”Det här har nog varit min bästa säsong i Malmö FF”

Även Lundbergh själv är stolt och glad över att ha satt bläck på pappret.

– Det känns väldigt kul. Det är något jag har försökt nå länge, så det känns väldigt bra. Det här har nog varit min bästa säsong i Malmö FF. Jag har spelat många matcher och utvecklats mycket, framför allt mitt spel med bollen. Att springa har jag alltid varit bra på. Framåt hoppas jag att jag får spela så mycket som möjligt och att jag presterar när jag får chansen. Men också att jag fortsätter utvecklas som spelare, säger han i ett uttalande.

Under den pågående säsongen har Lundbergh gjort två mål på 23 matcher i P19-allsvenskan.



