Klart: Manchester City värvar anfallstalang

Jeremy Monga kan nu titulera sig Manchester City-spelare.

Storklubben har värvat 17-åringen från Leicester.

– Jag visste direkt att det var rätt val för mig, säger Monga till klubbens hemsida.

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Manchester City har inte legat på latsidan under transferfönstrets inledning. Klubben har värvat den engelska landslagsmannen Elliot Anderson för en miljardsumma.

Man har även knutit till sig målvaktstalangen Pierce Charles, som omedelbart lånades ut till Queens Park Rangers i Championship.

Nu har nästa nyförvärv presenterats. 17-åriga Jeremy Monga har skrift på ett femårskontrakt med klubben.

– När jag fick veta att Manchester City var intresserade visste jag direkt att det skulle vara rätt val för mig, säger Monga till klubbens hemsida.

Anfallaren kommer senast från Leicester City, som åkte ur Championship i fjol. Monga spelade totalt 27 matcher under fiaskosäsongen för de forna engelska mästarna.

17-åringen har även hunnit med 25 ungdomslandskamper för England på olika nivåer.