Klart: Mattéo Guendouzi till turkisk storklubb
Mattéo Guendouzi flyttar till Turkiet.
Mittfältaren är klar för Fenerbahce.
Mattéo Guendouzi har gjort sitt i Lazio.
Nyligen började det ryktats om att den turkiska storklubben Fenerbahce budat på Lazio-mittfältaren och nu står det klart att fransmannen flyttar till Turkiet.
– Han är en sann krigare, en spelare som ger allt på planen för klubben, laget och fansen, säger sportchefen Devin Öze via klubbens hemsida och fortsätter:
– Vi är mycket glada över att ha värvat en spelare av Mattéos kaliber i januari, speciellt i början av transferfönstret.
Prislappen uppges landa på 29 miljoner euro (omkring 312 miljoner kronor), detta inklusive bonusar.
Guendouzi har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2030.
