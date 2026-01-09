Klart: Mattéo Guendouzi till turkisk storklubb

Mattéo Guendouzi flyttar till Turkiet.

Mittfältaren är klar för Fenerbahce.

Foto: Bildbyrån

Mattéo Guendouzi har gjort sitt i Lazio.

Nyligen började det ryktats om att den turkiska storklubben Fenerbahce budat på Lazio-mittfältaren och nu står det klart att fransmannen flyttar till Turkiet.

– Han är en sann krigare, en spelare som ger allt på planen för klubben, laget och fansen, säger sportchefen Devin Öze via klubbens hemsida och fortsätter:

– Vi är mycket glada över att ha värvat en spelare av Mattéos kaliber i januari, speciellt i början av transferfönstret.

Prislappen uppges landa på 29 miljoner euro (omkring 312 miljoner kronor), detta inklusive bonusar.

Guendouzi har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2030.