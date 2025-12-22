Klart: Melker Nilsson stannar i FFF
Melker Nilsson jagades av flera klubbar.
Nu väljer mittfältaren att stanna i Falkenberg.
– Bäst att stanna i Falkenbergs FF och fortsätta resan, säger han i ett uttalande.
Melker Nilsson har gjort sitt val.
Trots att han bekräftat intresse från både allsvenska och utländska klubbar för drygt två veckor sedan till Hallands Nyheter, fortsätter resan i Falkenberg.
25-åringen skriver ett nytt avtal med FFF som sträcker sig två år.
– Det fanns en hel del intresse vilket gjorde beslutet svårare denna gång, men i slutändan kändes det bäst att stanna i Falkenbergs FF och fortsätta resan. Nu är jag riktigt taggad på att inleda min åttonde säsong i FFF, säger han på klubbens hemsida.
Melker Nilsson anslöt till Falkenberg 2019 och noteras för över 200 matcher.
