Klart: MFF anställer Chavez som ny assisterande tränare

Miguel Angel Ramiriez har fått en ny kollega i Malmö FF.

Detta i form av Mario Chavez som har anställts som assisterande tränare.

– I tränarstaben får Mario ansvar för analysdelen, säger fotbollschef Daniel Andersson i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Tidigare under fredagen stod det klart att Guillermo Molins är tillbaka i Malmö FF och kommer att vara assisterande tränare till den nyanställda Miguel Angel Ramirez.

Ett par timmar senare står det klart att även Mario Chavez har anställts i samma roll.

Chavez har utmärkt sig som kompetent inom analys och utveckling och har tidigare i sin karriär arbetat i klubbar som IFK Göteborg, BK Häcken, Urawa Red Diamonds och Molde FK. Samtidigt som detta har han även varit verksam inom det Svenska Fotbollförbundet, där han arbetat med flera ungdomslandslag.

Nu fortsätter alltså karriären i de Himmelsblå.

– Mario har goda erfarenheter från Molde, Svenska Fotbollförbundet och Häcken. I tränarstaben får Mario ansvar för analysdelen, där han är dokumenterat mycket skicklig, något som också bekräftas av de starka referenser vi fått från pålitligt håll under rekryteringsprocessen, säger fotbollschef Daniel Andersson till klubbens hemsida.

Mario Chavez själv:

– Jag är en väldigt driven, passionerad och utvecklingsorienterad person som gillar att vara proaktiv i mitt jobb. Jag har så klart haft koll på Malmö FF då jag har mött dem flera gånger tidigare, säger han i ett uttalande.



