Klart: Norrby IF säkrar upp anfallaren

Yusuf Abdulazeez spenderade den gångna säsongen på lån hos Norrby IF.

Nu står det klart att han blir kvar i klubben permanent.

Han har skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF lånade ut Yusuf Abdulazeez till Norrby IF inför årets säsong.

Låneavtalet gick ut i slutet av november, men nu står det klart att anfallaren blir kvar i Boråsklubben.

23-åringens kontrakt med Mjällby AIF går ut vid årsskiftet och Norrby IF meddelar nu att man är överens om ett tvåårsavtal med Yusuf Abdulazeez.

”Yusuf är en oerhört vass forward som ofta bjuder på spektakulära mål, och Norrby IF är mycket glada över att han fortsätter i den blå tröjan”, skriver klubben via Instagram.

Norrby IF är nykomlingar i superettan nästa säsong, detta efter att ha besegrat Utsiktens BK i kvalet den här säsongen.