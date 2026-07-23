Klart: Nottingham Forest värvar Xaver Schlager

Xaver Schalger flyttar till England.

Nottingham Forest meddelar att man värvat den österrikiska mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Nottingham Forest har förstärkt mittfältet inför säsongen. Den österrikiska landslagsmannen Xaver Schalger har skrivit på ett kontrakt med Premier League-klubben.

– Klubben har stora ambitioner, och det har jag också. Jag vill spela i Europa igen, och vi har goda möjligheter att nå dit. Att spela internationella matcher mitt i veckan är den bästa känslan som finns, och det är något jag vill uppnå, säger Schlager till Forest hemsida.

Österrikaren hämtas från RB Leipzig där han spelat sedan 2022. Innan det representerade han Wolfsburg, som då tränades att Nottingham Forest nuvarande boss Oliver Glasner. Han har även spelat för Red Bull Salzburg hemma i Österrike

Schalger startade samtliga matcher i VM för det österrikiska landslaget, som åkte ut mot de blivande mästarna Spanien i sextondelsfinalen. 28-åringen är noterad för totalt 55 landskamper.

Värvningen kan innebära att Forest väljer att överge idén på att värva Lucas Bergvall, som spelar på en liknande position. Enligt tidigare uppgifter har klubben lagt bud på svensken men fått nobben av Tottenham Hotspur.

