Uppgifter: Forest bud på Bergvall nobbat

Nottingham Forest vill knyta till sig Lucas Bergvall.

Nu har klubben fått ett bud nobbat av Tottenham Hotspur, enligt The Telegraph.

Lucas Bergvall. Foto: Alamy

Lucas Bergvall har utryckt sin vilja att lämna Tottenham Hotspur för att få mer speltid. Ligakonkurrenten Nottingham Forest har därefter utryckt intresse för svensken och parterna har inlett förhandlingar med varandra.

Nu uppger The Telegraph att Forest ha lagt ett bud på 38 miljoner pund (runt 494 miljoner kronor) för den 20-åriga mittfältaren, ett bud som ska ha tackats nej till. Tidningen gör gällande att Spurs vill ha 50 miljoner pund (dryga 650 miljoner kronor) för att släppa svensken.

Forest är ute efter en ersättare till den engelska landslagsmannen Elliot Anderson, som nyligen lämnade för Manchester City för en rekordsumma.

Tottenham Hotspur har å sin sida värvat två starka namn på mittfältet i form av Mateus Fernandes och Sandro Tonali.

Lucas Bergvall anslöt till Spurs från Djurgården 2024. Svensken spelade 23 Premier League-matcher förra säsongen varav elva från start.