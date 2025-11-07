Klart: Paolo Vanoli blir ny tränare för Fiorentina

Stefano Pioli har fått sparken.

Nu står det klart att Paolo Vanoli tar över Fiorentina.

Detta meddelar Serie A-klubben under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Tio matcher, noll segrar och en jumboplats i Serie A. Det var resultatet av Fiorentinas inledning under tränare Stefano Pioli – som fick sparken av klubben för tre dagar sedan.

Nu har ”La Viola” gjort klart med ersättaren. Han heter Paolo Vanoli och kommer senast från ett huvudtränaruppdrag i Torino.

53-årige Vanoli har även varit tränare för Venezia och ryska Spartak Moskva.

På sin hemsida meddelar Fiorentina att Violis första träning med laget äger rum under fredagseftermiddagen.

Så sent som igår föll Fiorentina borta mot Mainz i Europa Conference League.