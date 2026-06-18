Klart: Real Madrid förstärker på nytt

Ibrahima Konaté har ryktats till Real Madrid.

Nu presenteras den 27-årige mittbacken.

Fransmannens har skrivit på ett fyraårsavtal.

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Real Madrid har agerat under sommarens transferfönster. Igår presenterades Bernardo Silva, som förenas med landsmannen José Mourinho, och under dagen kom nästa transferbomb. Ibrahima Konaté ansluter på fri transfer.



Konaté kommer senast från Liverpool. Mittbacken meddelade redan under våren att han skulle lämna den engelska klubben och har nu skrivit på et kontrakt med Real Madrid som sträcker sig fram till sommaren 2030.



Konaté är på plats med den franska truppen i VM. I premiären mot Senegal satt han på bänken i 90 minuter.



