Klart: Simon Gustafson lämnar BK Häcken

Simon Gustafson uppges vara nära en flytt till Polen.

Nu bekräftar BK Häcken att mittfältaren lämnar.

– Att ha fått leda det här laget har varit en ära, säger han via klubbens hemsida.

Simon Gustafson vände hem till BK Häcken sommaren 2022.

Sedan dess har mittfältaren varit med och tagit ett SM-guld, två cupguld och hjälpt klubben ut i Europa.

Nu står det dock klart att han lämnar Hisingeklubben, detta efter att hans kontrakt gått ut vid årsskiftet.

– Simons återkomst var en viktig pusselbit i det truppbygge som ledde till guldet 2022. Tre år senare har många andra framgångar skördats, i både Sverige och Europa, med Simon som kapten. Men det är inte bara titlarna eller prestationen på plan som definierar Simons tid här, utan hans unika driv för den dagliga utvecklingen i varje detalj. Drivet och intresset av hur och varför som sedan överförs till en kompetensutveckling på planen. Vill rikta ett stort tack för denna gång och önska lycka till i nästa klubb, säger fotbollschef Martin Ericsson via klubbens hemsida.

Vad som väntar härnäst för Gustafson är ännu inte klart, men enligt uppgifter denna måndagsmorgon är han nära en flytt till polska Korona Kielce.

– Den kärnan av supportrar som alltid har funnits är unik. Kanske är det banalt att säga, men för mig är den avgörande. De står där i vått och torrt och applåderar och tackar tillbaka – inte bara i medgång. Och det har gått hand i hand med vad Häcken är för mig. Det betyder inte att man är okej med att förlora, utan att respekt och värdegrund går före resultat och vinster – för man vet att långsiktigt leder det till vinster. Och jag hoppas att jag i min tur inspirerat några unga. Gjort några glada, säger Gustafson via klubbens hemsida.