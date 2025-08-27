IK Sirius väljer att förstärka sitt mittfält.

Detta då man har gjort klart med Matthias Nartey från nederländska Cambuur.

20-åringen har skrivit ett kontrakt till och med sommaren 2030.

För ett par dagar sedan stod det klart att den 20-årige mittfältaren Matthias Nartey lämnade den nederländska andraliga-klubben Cambuur.

Detta för en flytt till Sverige, allsvenskan och Sirius.

Under onsdagen står det klart att Nartey har valt att skriva på för Uppsala-klubben med ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2030.

På Sirius hemsida uttalar sig nyförvärvet om vad det var som lockade med Sirius.

– Jag gillar arbetssättet här i Sirius. De känner till min spelstil väldigt väl, så det var ingen tvekan när de väl hörde av sig med sitt intresse, säger han till sin nya klubb och berättar om sina styrkor som fotbollsspelare.

– Jag är en stark spelare som kan springa mycket, en box till box-spelare som är bra med bollen.

Under de nio matcher som är kvar av den allsvenska säsongen hoppas Nartey att hans nya lag kan fortsätta klättra i tabellen.

– Just nu är Sirius inne i ett bra flow med nio omgångar kvar av serien. Om vi bara fortsätter på den här vägen kan vi sluta på en högre tabellplacering än var vi är nu.

Jonathan Ederström, chef för Sirius herrlag:

– Matthias är en mångsidig offensiv central mittfältare som sticker ut med sin fysik i kombination med en god funktionell teknik. Han är bra i båda riktningarna, vilket gör att han behärskar såväl en box-till-box-roll, som en mer framåtlutad 10-roll, där vi också ser en stor utvecklingspotential. Även om han främst värvas för 2026, så är jag övertygad om att han har egenskaper som kommer kunna hjälpa oss redan här under hösten, säger Ederström i ett uttalande.

Välkommen till Sirius, Matthias Nartey! 🔵⚫ Sirius Fotboll är överens med den nederländska klubben SC Cambuur om en övergång av den 20-åriga mittfältaren Matthias Nartey. Det signerade avtalet sträcker sig till sommaren 2030. Läs mer på https://t.co/wgYrOUfWhm pic.twitter.com/Hja8kyqwSV — IK Sirius Fotboll (@siriusfotboll) August 27, 2025











