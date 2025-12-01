Klart: Skrev korttidskontrakt i somras – lämnar nu

Mattias Johansson skrev ett korttidskontrakt med Jönköpings Södra i somras.

Nu står det klart att försvararen lämnar i samband med kontraktet löper ut.

– Vi vill rikta ett stort tack till Mattias för hans insatser i klubben, säger sportchef Dennis Jalmarsson via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Den tidigare landslagsförsvararen Mattias Johansson vände hem till Sverige och Jönköpings Södra i somras.

33-åringen skrev då på ett korttidskontrakt med ettan-klubben, men nu står det klart att han lämnar i samband att kontraktet löper ut vid årsskiftet.

– Vi vill rikta ett stort tack till Mattias för hans insatser i klubben. Med sin erfarenhet, professionalism och sitt engagemang har han varit en viktig del av laget under höstsäsongen, och vi är tacksamma över att Mattias valde att komma till oss under höstsäsongen för att försöka hjälpa oss upp i superettan, säger sportchef Dennis Jalmarsson via klubbens hemsida.

Johansson noterades för åtta framträdanden i J-Södra.

– Jag vill tacka spelarna och framförallt personerna runt laget uppe på Odensberg, som lägger ner sitt hjärta och själ i klubben varje dag. Ovärderligt! Även om jag var där en kort tid ser jag att laget, med rätt beslut och förutsättningar, kommer ta kliv nästa år och påbörja resan dit de hör hemma. Jag kommer följa laget och önskar alla stort lycka till!

