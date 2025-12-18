Prenumerera

Foto: Alamy

Klart: Thiago Silva lämnar Fluminense

Thiago Silva tackar för sig i Fluminense.
Den brasilianska mittbacken bryter med ett halvår kvar på kontraktet.
Det bekräftar klubben via plattformen X.

Thiago Silva återvände till sin moderklubb Fluminense efter flera år i Europas största ligor. Brassen skrev ett kontrakt som sträckte sig till sommaren 2026.

Nu står det klart att Silva bryter avtalet med Fluminense ett halvår tidigare.

Det har tidigare rapporterats om att Silva är på jakt efter en ny klubb i Europa, däribland en återkomst till Milan.

Thiago Silva har även representerat klubbar som PSG och Chelsea. Mittbacken står dessutom noterad för över 100 landskamper för Brasilien.

