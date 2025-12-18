Klart: Thiago Silva lämnar Fluminense

Thiago Silva tackar för sig i Fluminense.

Den brasilianska mittbacken bryter med ett halvår kvar på kontraktet.

Det bekräftar klubben via plattformen X.

Thiago Silva återvände till sin moderklubb Fluminense efter flera år i Europas största ligor. Brassen skrev ett kontrakt som sträckte sig till sommaren 2026.

Nu står det klart att Silva bryter avtalet med Fluminense ett halvår tidigare.

O Fluminense FC informa que o zagueiro Thiago Silva formalizou, na tarde desta terça-feira (16/12), no CT Carlos Castilho, sua rescisão contratual com o clube. Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do… pic.twitter.com/0wGG7P8ybg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 17, 2025

Det har tidigare rapporterats om att Silva är på jakt efter en ny klubb i Europa, däribland en återkomst till Milan.

Thiago Silva har även representerat klubbar som PSG och Chelsea. Mittbacken står dessutom noterad för över 100 landskamper för Brasilien.