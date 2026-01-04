Klart: Tim Hartzell klar för Ansan Greeners
Tim Hartzell lämnade Västerås SK efter den gångna säsongen.
Karriären fortsätter i Sydkorea, där han skrivit på för Ansan Greeners.
Tim Hartzell tackade för sig i Västerås SK efter den gångna säsongen och nu står det klart vad som väntar för försvararen.
Karriären fortsätter i Sydkorea, där han har skrivit på för Ansan Greeners.
– Det här är första gången jag besöker Korea, men jag kommer att förbereda mig väl under försäsongen och bevisa mitt värde, säger han och fortsätter:
– Oavsett var jag spelar kommer jag att göra allt för lagets segrar och mål.
Ansan Greeners återfinns inför säsongen i den sydkoreanska andraligan.
