Klart: Tottenham värvar brasiliansk talang

Tottenham Hotspur har gjort klart med ett spännande namn.

Den unge brasilianaren Souza är klar för Londonklubben.

– Jag ser verkligen fram emot den här utmaningen och att få vara en del av truppen här, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Tottenham Hotspur har jagat den brasilianske talangen Souza under en längre tid.

Denna torsdagskväll så står det klart att Londonklubben och Santos är överens om en övergång, ytterbacken har också presenterats av Spurs.

– Det här är ett stort steg i min utveckling. Premier League är väldigt annorlunda jämfört med vad jag är van vid i Brasilien, och jag ser verkligen fram emot den här utmaningen och att få vara en del av truppen här, säger Souza via Tottenhams hemsida.

Enligt Fabrizio Romano betalar Spurs lite mer än 180 miljoner kronor för ytterbacken.

Souza har skrivit på ett långtidskontrakt med Londonklubben, exakt hur långt det är framkommer dock inte.