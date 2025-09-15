Klart: Wilder återvänder till Sheffield United

Sheffield United har presenterat sin nya tränaren.

Det är Chris Wilder som återvänder till krisklubben.

Foto: Alamy

Under söndagen gav Sheffield United beskedet att tränaren Ruben Selles sparkas. Detta efter att klubbens resultat i inledningen av Champinship var fem raka förluster.

Under måndagen bekräftar Sheffield United att tränaren Chris Wilder återvänder. Wilder lämnade Championship-klubben efter förra säsongen då man föll i playoff till Premier League. Nu, bara tre månader senare, är han tillbaka.

”Chris Wilder återvänder med bevisat ledarskap och en oöverträffad förståelse för Sheffield United. Vi är övertygade om att han är rätt person för att återställa momentum, ena truppen och supportrarna och leverera de resultat som krävs för att uppnå våra mål den här säsongen”, skriver klubben i ett uttalande.

Sheffield United ligger sist i Championship.



