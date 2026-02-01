Klart: Zeidan klar för ny klubb – efter MFF-uppbrottet

Moustafa Zeidan lämnade Malmö FF vid årsskiftet.

Nu står det klart att karriären fortsätter i Egypten.

Zeidan är klar för Al Masry.

Foto: Bildbyrån

I slutet av 2025 meddelade Malmö FF att man valt att man tillsammans med Moustafa Zeidan kommit överens om ett bryta avtalet i förtid.

Nu har 27-åringen gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i Egypten för Zeidan, som är klar för egyptiska Al Masry.

Zeidan har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2029 med den egyptiska ligafemman från den förra säsongen.



