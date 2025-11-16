Kontraktet går ut i sommar: ”Kommer snart vara redo”

Robert Lewandowski, 37, sitter på ett utgående kontrakt.

Nu meddelar Barcelona-anfallaren att han snart kommer ta ett beslut om framtiden.

– Jag kommer snart att vara redo att bestämma vilken väg jag vill ta, säger han enligt FootMercato.

Framtiden för Barcelonas polska anfallsstjärna Robert Lewandowski är osäker. 37-åringen sitter på ett kontrakt som går ut i sommar, och det har tidigare spekulerats i att säsongen kommer att bli hans sista i karriären.

Nu uttalar sig Lewandowski själv om sin framtid i en intervju med polska TVP Sport.

– Jag kommer snart att vara redo att bestämma vilken väg jag vill ta och se vilka alternativ jag har, säger han.

Robert Lewandowski anslöt till ”Barça” från Bayern München under sommaren 2022. Sedan dess har det blivit 108 mål på 159 matcher för den katalanska storklubben.