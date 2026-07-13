Lämnar Valencia – väntas bli lagkamrat med Taha Ali

Taha Ali är nära en flytt till Paok.

Det är även Baptiste Santamaria.

Fransmannen har redan landat på grekisk mark för att göra klart övergången och lämnar därmed Valencia.

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När Malmö FF krossade IFK Göteborg under söndagen saknades Taha Ali och sportchef Philip Berglund motiverade det hela med att landslagsyttern är nära ny klubb.

Det har ryktats flitigt om Ali och Paok senaste tiden och under måndagskvällen väntas han landa i Thessaloniki, detta enligt grekiska Gazzetta.

Paok som slutade trea i ligaspelet föregående säsong ser ut att rusta rejält inför Europa League-kvalet. Valencias mittfältare Baptiste Santamaria har enligt rapporter från såväl spansk som grekisk press redan landat i Thessaloniki för att skriva på för storklubben.

Den 31-årige fransmannen kom till Valencia på ett tvåårskontrakt förra sommaren från franska Rennes och efter en övertygande start i klubben tappade han helt sin plats på mittfältet och gjorde inte en minut från mitten av februari fram till säsongsavslutningen i La Liga.