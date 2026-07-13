Uppgifter: Taha Ali flyger till Grekland i kväll

Taha Ali, 28, är när grekiska Paok.

Enligt uppgifter kommer MFF-spelaren landa i Thessaloniki i kväll.

Han sägs genomgå läkarundersökning i morgon, tisdag.

Taha Ali. Foto: Bildbyrån

Ingen har nog lyckats undgå den 28-åriga kantspringaren Taha Alis stundande flytt. I förra veckan kom uppgifter om att dribblern är nära att lämna Malmö FF för den grekiska storklubben Paok och enligt grekisk media landar prislappen på omkring 2 miljoner euro (motsvarande 22 miljoner kronor).

Nu rapporterar grekiska Gazzetta att 28-åringen flyger till Grekland i dag, måndag. Han väntas landa på Thessalonikis flygplats klockan 22:10 under måndagskvällen och uppges genomgå den obligatoriska läkarundersökningen i morgon, tisdag, innan en officiell transfer kan bli klar.

Taha Ali missade Malmö FF:s match mot IFK Göteborg i går (4–0) och den nytillträdda sportchefen Philip Berglund bekräftade att anledningen var att spelaren var nära en flytt till en annan klubb.