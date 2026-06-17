Larsson om Stroud: ”Ska vara till en topp fem-liga”

Hasse Larsson bekräftar bud på Elliot Stroud.

Men Mjällby vill inte sälja till vilka som helst.

Till Turkiet vill vi helst inte sälja, säger sportchefen till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Mjällbys Elliot Stroud är het på tranfersamarknaden. Häromdagen rapporterades det att Genoa lagt ett bud på omkring 27 miljoner svenska kronor, vilket Hasse Larsson bekräftar.



– Det stämmer att Genoa har kommit med bud, säger han till Fotbollskanalen.



Elliot Strouds kontrakt med Mjällby löper ut vid årsskiftet, så om klubben ska få betalt för 23-åringen är det i sommar som han måste bli såld. Larsson bekräftar även att det är runt landslagsmannen Stroud som det finns allra mest intresse.



– Det är störst intresse för Stroud. Det finns även från några tyska och turkiska klubbar. Men till Turkiet vill vi helst inte sälja och dit vill han heller inte gå. Om han ska lämna så ska det vara till en topp fem-liga, säger Larsson.



– Jag tror att Stroud lämnar i sommar. Jag hoppas att det bara blir han som lämnar, tillägger sportchefen.



Elliot Stroud är just nu med landslaget på VM i Nordamerika. I 5–1 segern mot Tunisien fick han ett inhopp under matchens avslutande 25 minuter när Gabriel Gudmundsson haltade av plan.