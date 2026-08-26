Manchester City värvar 18-åring – för 1,1 miljarder kronor

Ayyoub Bouaddi är klar för Manchester CIty.

Den 18-åriga marockanen har kritat på ett avtal till 2031.

– Det är en dröm att vara här och kunna kalla mig för Manchester City-spelare, säger han.

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Ayyoub Bouaddi har två starka säsonger i Lille bakom sig och representerade Marocko under sommarens VM. Nu fortsätter karriären i Premier League.

Manchester City meddelar att den 18-åriga mittfältaren har skrivit på ett femårsavtal med klubben. Enligt tidigare rapporter från The Athletic landar övergångssumman på 100 miljons euro, motsvarande ungefär 1,1 miljarder svenska kronor

– Det är en dröm att vara här och kunna kalla mig för Manchester City-spelare. Jag har tillbringat större delen av mitt liv till att bli den bästa spelaren jag kan bli och nå den högsta nivån inom fotbollen, säger Bouaddi till klubbens hemsida.

Manchester City har tappat flera tongivande spelare under sommaren, bland annat Rodri, Bernardo Silva och Tijjani Reijnders. Klubben har samtidigt värvat Elliot Anderson och det ryktas även om Enzo Fernandez från Chelsea.