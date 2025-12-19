Maresca om City-ryktet: ”Hundra procent spekulation”

Pep Guardiola kan lämna Manchester City.

Då uppgavs Chelsea-tränaren Enzo Maresca bli ersättaren – något han själv dementerar.

– Jag bryr mig inte eftersom jag vet att det inte är sant, säger Maresca till BBC.

Foto: Bildbyrån

Chelseas tränare Enzo Maresca är upprörd efter ryktena till Manchester City. Pep Guardiola har sedan tidigare kopplats ihop med en flytt från klubben.

Det rapporterades om att City har ett nytt huvudspår på en ersättare till Guardiola. Enligt The Athletic var City intresserat av Maresca. Uppgifter som italienaren slår ner.

– Det påverkar mig inte alls eftersom jag vet att det är hundra procent spekulationer, säger han till BBC och fortsätter:

– Jag har sagt det många gånger att mitt fokus bara ligger på den här klubben och att jag är väldigt stolt över att vara här. Det är spekulationer. För en vecka sedan, i Italien, var det samma sak med Juventus. Jag bryr mig inte eftersom jag vet att det inte är sant.

Enzo Maresca tog över Chelsea sommaren 2024 och har tidigare tränat Leicester City och Parma.



