Metz mål: Hitta en ny klubb åt Joel Asoro

Joel Asoro ser ut att ha gjort sitt i franska FC Metz.

Klubbens sportchef bekräftar nu att man letar efter en väg ut för den förre Dif-stjärnan.

– Vi behöver fortfarande hitta en väg ut för Joel Asoro, säger Frédéric Arpinon till Moselle TV enligt Fotbollskanalen.

Det har gått två år sedan Djurgårdens IF sålde Joel Asoro till franska FC Metz.

Den förre Dif-stjärnan har dock haft svårt att nå samma höjder i den franska klubben som han gjorde i Djurgården och nu ser hans tid ut att vara över.

Sportchef Frédéric Arpinon bekräftade nämligen under helgen att man letar efter en väg ut för den förre Dif-stjärnan.

Såväl en utlåning med köpoption samt en rak övergång ska vara aktuellt enligt Le Républicain Lorraine.

Totalt sedan flytten till den franska klubben har det blivit fem mål och fyra assist på 44 matcher för Asoro.