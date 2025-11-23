MFF-kandidatens svar: ”Kommer inte bli tränare”

Lars Friis har ryktats att ta över som tränare i Malmö FF.

Nu dementerar dansken uppgifterna.

– Jag inte kommer att vara tränare där, säger Friis till sajten Campos.

Foto: Alamy

Malmö FF letar efter en tränare att efterträda Henrik Rydström som lämnade tidigare i höstas.

En av kandidaterna att ta över MFF är dansken Lars Friis. Enligt tidigare uppgifter har han varit en av klubbas slutkandidater till tränarjobbet.

Nu svarar 49-åringen på ryktena och menar att det inte stämmer.

– Jag kommer inte att bli tränare i Malmö FF, säger Lars Friis till sajten Campo.

När frågan om han har fört samtal med MFF, eller inte, är han kryptisk i sitt svar.

– Jag tycker inte att det är relevant för mig att prata om huruvida jag har fört en dialog med dem eller inte. Men jag kan bekräfta att jag inte kommer att vara tränare där, säger han.

Lars Friis kommer senast från ett tränaruppdrag i Sparta Prag.

MFF:s interimtränare Anes Mravac har även han ryktats bort. Enligt tidigare uppgifter kopplas han ihop med en flytt till Middlesbrough.