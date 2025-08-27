Norsk media: Norrköping tittar på målvakt

IFK Norrköping har målvaktsproblem.

Enligt norska Nettavisen är Jasper Silva Torkildsen, 21, aktuell för ”Peking”.

Det var i segern mot Öster förra helgen som olyckan var framme för 21-åriga David Andersson. Målvakten, som har blivit förstamålvakt i IFK Norrköping i och med David Mitov Nilssons skada, tvingades utgå med en huvudskada.

Nu uppger norska Nettavisen att det kan vara aktuellt för Norrköping att värva en ersättare. Enligt uppgifterna ska Jasper Silva Torkildsen vara ett alternativ.

Målvakten är utlånad från Start till Haugesund över resten av säsongen, men Nettavisen uppger att klubbarna är på väg att bryta låneavtalet.