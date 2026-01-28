Officiellt: Almqvist stannar i Sverige – nobbar utlandsäventyr

Alexander Almqvist, 25, stannar i Oddevold.

Lagkaptenen har förlängt kontraktet.

– Skönt att det äntligen är klart och man kan fokusera helt på fotbollen, säger Almqvist via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Alexander Almqvist som till vardags är lagkapten i Oddevold har ryktats bort från klubben. Tidigare uppgifter från Expressen menade att Almqvist skulle förlänga med klubben eller lämna för den polska klubben Ruch Chrozo. Nu står det klart att mittbacken stannar.

25-åringen har förlängt och kontraktet sträcker sig över kommande säsong.

– Skönt att det äntligen är klart och man kan fokusera helt på fotbollen. Jag har haft många bra år i Oddevold och trivs väldigt bra i klubben, säger han till klubbens hemsida.

Manager Rikard Nilsson säger följande:

– Att Alex är kvar är jätteviktigt för oss. Att vi har kontinuitet i backlinjen är en trygghet och Alex har varit en central del av vårt försvar under flera år, säger Nilsson.

Oddevold slutade femma i superettan.