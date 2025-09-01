Uppgifter: Jackson mycket nära flytt till Bayern München

Nicolas Jackson närmar sig en flytt från Chelsea.

Detta då Bayern München och London-klubben är mycket nära att komma överens om ett lån för spelaren.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrice Hawkins på X.

Foto: Bildbyrån

Det är den franska transferjournalisten, Fabrice Hawkins, som kommer med uppgifterna om Chelsea-anfallaren Nicolas Jackson.

Han skriver, med bara timmar kvar av det brittiska transferfönstret, att Bayern München och Chelsea är mycket nära en överenskommelse kring Jackson.

Detta efter att tidigare rapporter gjort gällande att Chelsea har dragit sig ur affären.

Övergången ska handla om ett lån med köpoption och nu väntar man bara på grönt ljus från samtliga håll innan affären kan gå i hamn.

Nicolas Jackson har kontrakt med Chelsea fram till sommaren 2033.