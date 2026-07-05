Officiellt: Bazoumana Touré klar för Newcastle

Förre Hamamrby-spelaren Bazoumana Touré är klar för ny klubb.

Newcastle har säkrat upp talangen och nu kommer det rasla in pengar för Bajen.

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Bazoumana Touré lämnade Hammarby för drygt ett och ett halvt år sedan för tyska Hoffenheim och när Hammarby sålde talangen skrev man en övergångsklausul till framtida flyttar. Nu är ivorianen klar för en ny klubb, nämligen Newcastle i Premier Leauge.

Enligt Fabrizio Romano är övergångssumman cirka 50 miljoner euro, inklusive bonusar, vilket motsvarar omkring 550 miljoner kronor.

Övergången innebär också att Hammarby får en del av summan. Enligt tidigare uppgifter så kommer Hammarby få drygt 55 miljoner kronor.