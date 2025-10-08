Officiellt: Conceição tar över saudisk klubb

Al-Ittihad sparkade Laurent Blanc.

Nu tar Sergio Conceição över den saudiska klubben.

Foto: Alamy

Nyligen bekräftade saudiska Al-Ittihad att huvudtränaren Laurent Blanc får sparken. Sedan dess har klubben letat efter en ny tränare och nu står det fast vem som tar över efter fransmannen.

Det är den förre Milan-tränaren Sergio Conceição som tar över huvudtränaruppdraget.

Sergio Conceição har tidigare tränat klubbar som Porto, Braga och Nantes.

Al-Ittihad ligger på en tredjeplats i Saudi Pro League efter fyra omgångar.