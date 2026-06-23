Officiellt: Duo lämnar FC Rosengård

Rosengård bekräftar exit.

Mikaela Stojanovska och Samantha Leshnak Murphy lämnar klubben.

Detta i samband med att deras kontrakt löper ut.

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Under tisdagen presenterade FC Rosengård en tung värvning. De har fått in den australienska landslagsspelaren Isabel Gomez. Under eftermiddagen samma dag kan nu FC Rosengård bekräfta att en duo lämnar laget.

Backen Mikaela Stojanovska och den mediterade målvakten Samantha Leshnak Murphy lämnar klubben.

Fotbollschef Caroline Seger säger följande:

– Det här är två spelare som lämnar stora avtryck i klubben. Stojanovska har gått genom våra ungdomsled och etablerat sig i laget, som också bärgade guldet 2024. Leshnak Murphy spelade en oerhört viktig roll för oss när vi höll oss kvar i högstaserien i fjol. Vi tackar båda spelarna för sina viktiga insatser i klubben och önskar dem stort lycka till framöver, säger hon via klubbens uttalande.

Mikaela Stojanovska anslöt till klubben inför säsongen 2022 och har ett SM-guld med klubben. I år står hon noterad för fem matcher i Trelleborg. Samantha Leshnak Murphy anslöt till FC Rosengård förra sommaren och fick speltid under hösten men har inte fått det sedan Moa Edrud anslöt till klubben. Leshnak Murphy har tidigare spelat i Piteå IF.