Blåsningen – Neymar lajkade fejkat Nyland-konto

Örjan Nyland och Neymar hamnade i luven på varandra i VM-åttondelsfinalen mellan Norge och Brasilien efter Nylands pyskningar.

Under gårdagen bad Nyland om ursäkt på Instagram – det trodde i alla fall Neymar.

Det lilla problemet? Ursäkten kom från ett fejkat konto.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump Instagram

Scenerna är klassiska och läppläsare har kunnat tyda vad som sades mellan Örjan Nyland och Neymar inför brassens straff i VM-åttondelsfinalens absoluta slutskede.

Det är inga trevliga ord som sägs och trots Nylands psykningar mot Neymar sköt brassestjärnan in reduceringen från elva meter och hånade målvakten tillbaka med ett par väl valda ord.

Norge gick vidare och Neymar grät efter uttåget, 34-åringens sista VM.

Nu när norrmännen också fått åka hem från USA efter förlusten mot England ber Nyland om ursäkt till Neymar – eller ja det var i alla fall vad han själv trodde.

”Jag är ett fan, förlåt mig, legend”, löd texten och en bild på Nyland och Neymar från bråket. Inlägget på Instagram lajkades av Neymar. Problemet var bara att det inte var från Nylands egna konto utan från ett fejkat konto.

Inlägget fick enorm spridning med över 300 000 lajks.

Under tisdagen uppmärksammade Nyland själv fejkkontot och gick ut på sitt eget konto och bad sina närmare 600 000 följare att anmäla fejkkontot – vilket lett till att det fejkade kontot nu är avstängt.