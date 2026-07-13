Officiellt: Elfsborg lånar ut Hellemaa

IF Elfsborg skeppar iväg ytterligare en spelare.

Altti Hellemaa lånas ut till finska FF Jaro.

– Detta är ett bra steg i fortsatt utveckling, säger Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson.

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Tidigare under måndagen stod det klart att Elfsborg ut Gottfrid Rapp till Stabæk i Norge. Nu meddelar Boråsklubben att ytterligare en spelare skeppas iväg.

Det är Altti Hellemaa som lånas ut till finska FF Jaro. Avtalet sträcker sig över resten av säsongen.

– När möjligheten till ett lån säsongen ut dök upp till finska FF Jaro så har vi båda tyckt att detta är ett bra steg i fortsatt utveckling för Altti, säger Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson.

Hellemaa noterades för 17 matcher och en fullträff för Elfsborg.