Officiellt: Emil Bergström klar för Anorthosis Famagusta
Emil Bergström har gjort klart med ny klubb.
Efter att ha lämnat grekiska Panserraikos så står det nu klart att karriären fortsätter i cypriotiska Anorthosis Famagusta.
Bergström har skrivit på ett ettårskontrakt med klubben.
För FotbollDirekt så berättade Bosse Andersson igår att han vet att mittbacken gärna återvänder till Djurgården i framtiden, samtidigt var det aldrig aktuellt nu i sommar.
– Vi har inte det behovet, men jag vet att han gärna avslutar i Djurgården.
