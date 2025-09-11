Emil Bergström har gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i cypriotiska Anorthosis Famagusta.

Mittbacken har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över den här säsongen.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha lämnat grekiska Panserraikos så står det nu klart att karriären fortsätter i cypriotiska Anorthosis Famagusta.

Bergström har skrivit på ett ettårskontrakt med klubben.

För FotbollDirekt så berättade Bosse Andersson igår att han vet att mittbacken gärna återvänder till Djurgården i framtiden, samtidigt var det aldrig aktuellt nu i sommar.

– Vi har inte det behovet, men jag vet att han gärna avslutar i Djurgården.