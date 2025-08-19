Han har gjort succé i IFK Stocksund.

Nu köps Shalom Ekong loss av Gais.

– Det är en ära att få ta på den här tröjan, säger anfallaren till sin nya klubb.

För två dagar sedan kunde FotbollDirekt berätta om att Gais närmade sig en värvning av Ettan-klubben IFK Stocksunds Shalom Ekong.

Nu står det klart att den 21-årige anfallaren har skrivit på för ”Makrillarna”.

– Som spelare har Shalom egenskaper som ökar slagkraften i vår trupp, framförallt över tid. Han har en stark personlighet och karaktär som också kompletterar vår nuvarande trupp på ett bra sätt, säger Gais tekniska direktör, Magnus Sköldmark, i ett uttalande.

Shalom Ekong är son till den tidigare Gais-spelaren Prince Ikpe Ekong och ser det därför som en stor sak att få skriva på för de grönsvarta.

– Bra, det är något jag har längtat efter. Farsan var ju här innan så det är en klubb som jag vetat om sen jag var liten, och det är en ära att få ta på den här tröjan, säger Ekong till sin nya klubb och berättar om steget från Ettan till allsvenskan:

– Det är ett väldigt stort kliv och jag förväntade mig inte att det skulle komma så snabbt. Men det är fotboll, det går snabbt ibland!

Förutom IFK Stocksund har Ekong spelat för italienska Empoli, Al-Nasr i förenade arabemiraten och Bele Barkaby.







