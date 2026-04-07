Officiellt: Häcken förlänger med Sampaio – efter operationen

Nyopererade Helena Sampaio stannar i BK Häcken.

Göteborgsklubben meddelar under tisdagen att ett nytt kontrakt har skrivits på.

– Bollklubben är bästa stället på jorden för mig att vara just nu, säger hon via klubbens uttalande.

Helena Sampaio har varit en viktig del i BK Häcken och i år skulle hon få ett större ansvar på fotbollsplanen efter att många kuggar hade lämnat. Men redan i februari, i europacup-kvartsfinalen mot isländska Breidablik var olyckan framme. 24-åringen drog korsbandet och då kunde man konstatera att brasilianskan skulle vara borta länge.

Under tisdagen kom BK Häcken med beskedet om att man förlänger kontraktet med Sampaio, som är nyopererad. Ett kontrakt som sträcker sig över 2029.

– Helena har redan visat att hon kan bli en av allsvenskans bästa spelare. Hon har en unik kombination av egenskaper, med både teknik, kreativitet och spelskicklighet. Därtill har hon storleken och det fysiska spelet så vi är väldigt glada över att ha kvar henne hos oss under överskådlig tid, säger sportchef Christian Lundström via klubbens uttalande.

24-åringen själv säger följande om beslutet att stanna:

– Jag känner jag vuxit mycket här och med det nya teamet och lagkamraterna kan jag utvecklas ännu mer. Det är svårt att känna sig hemma överallt men här finns det verkligen något magiskt i luften som gör att man vill stanna. Nu ska jag ge allt i rehabiliteringen och det blir spännande att se vad Helena 2.0 kan åstadkomma.