Officiellt: Häcken-talangen till Roma – FD:s avslöjande bekräftat

BK Häcken säljer till AS Roma.

Den italienska klubben värvar den 18-årige talangen Omar Krajina.

Något FotbollDirekt tidigare kunde avslöja.

BK Häckens fotbollschef Martin Ericsson och Romas tränare Gian Piero Gasperini. Foto: Bildbyrån/ Alamy

FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att BK Häcken gör en storaffär med AS Roma. Mittfältstalangen Omar Krajina har klarat läkarundersökningen och är klar för den italienska klubben.

Nu har Krajina presenterats av Serie A-klubben.

Omar Krajina gjorde inga matcher i Häckens A-lag men under tiden i P19-laget gjorde han sju mål på 17 matcher. Han har därtill representerat Sveriges U19-landslag fyra gånger.

18-åringe har tidigare ryktats till Fiorentina och AC Milan.