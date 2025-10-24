Officiellt: Hakim Ziyech presenterad av ny klubb

Han har varit klubblös i över fyra månader.

Nu har Hakim Ziyech hittat en ny klubb.

Detta i form av Wydad Casablanca, som han har skrivit på för.

Foto: Alamy

Det var efter den förra säsongen som Hakim Ziyech, 32, lämnade den qatariska klubben Al-Duhail.

Sedan dess har marockanen gått klubblös – fram till nu.

Via sina officiella kanaler presenterar den Marockanska klubben Wydad Casablanca att man har gjort klart med den offensiva förmågan.

I ett inlägg på X skriver Casablanca-klubben att ”trollkarlen är här”.

🚨 𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎! The world waits… the 𝐖𝐢𝐳𝐚𝐫𝐝 is here 🪄🧙‍♂️ طــال الانتظـار .. حكيم زياش في الوداد 🔴⚪️ #DimaWydad pic.twitter.com/TCvp68zZTD — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) October 23, 2025

Hakimn Ziyech har gjort 25 mål på 64 matcher för sitt Marocko.

