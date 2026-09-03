Officiellt: Hammarby lånar ut målvakten

Fanny Jurander, 18, lånas ut.

Målvaktstalangen kommer tillbringa resten av säsongen i Gamla Upsala.

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Hammarbys målvaktstalang Fanny Jurander har tränat med Hammarbys A-lag och varit reserv i Europa. F19-målvakten lånas nu ut till Gusk i elitettan resten av säsongen. Detta för att hon ska få speltid i en seniortrupp.

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– Det är väldigt positivt att vi kan få till ett samarbete med GUSK där Fanny får möjlighet att samla på sig ännu mer seniorerfarenhet på elitnivå. Fanny är en mycket intressant målvaktstalang som under sin tid hos oss så här långt blandat träning med F19 och damerna, och som vi nu hoppas börjar få matcher på seniornivå i Elitettan, säger flickakademichef Magnus Bodsgård via klubbens hemsida.

Hammarby möter Gusk i svenska cupen nästa onsdag. Om Jurander kommer till spel då återstår att se