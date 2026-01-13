Officiellt: IK Brage värvar från allsvenskan

IK Brage har gjort klart med en spelare från allsvenskan.

Detta i form av Lasse Bruun Madsen från BK Häcken.

– Jag vill få speltid och hjälpa laget att vara med i toppen av serien, säger dansken till sin nya klubb.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen rapporterades det att BK Häckens Lasse Bruun Madsen var så gott som klar för en övergång till IK Brage.

Dagen efter ringde FotbollDirekt upp superettan-klubbens sportchef som berättade att ingenting var klart, även om han tyckte om Madsen som spelare.

– Det är en spelare med jättestor potential. En central mittfältare som är nyss fyllda 20 och som har ett rejält paket på plats redan och en stor utvecklingspotential. Han har gjort det jättebra i Häcken under den tiden han har varit där och gjorde det väldigt bra i Silkeborg också, sade Lundin då.

Nu har den 20-årige dansken presenterats av IK Brage och har skrivit på ett avtal fram till 2029.

– Det känns väldigt bra. Jag är glad att vi kom överens så att jag kan komma hit och fokusera på att spela fotboll, säger Madsen i ett uttalande och fortsätter:

– Upplägget som Brage har är bra, och sättet de tänker fotboll på passar mig. Det är ett sätt att spela som jag gillar. Även första intrycket av klubben och miljön i Borlänge har varit positivt.

Även Ola Lundin uttalar sig om det nu presenterade nyförvärvet:

– Det är glädjande att välkomna Lasse till Brage. Vi har jobbat för den här övergången ett tag och det känns bra att den är på plats nu, säger sportchefen.

Tidigare i sin karriär har Lasse Madsen spelat för danska Silkeborg samt AGF Århus ungdomslag.



