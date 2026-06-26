Officiellt: Joramo klar för Brighton

Emilie Joramo har lämnat Hammarby.

Nu har mittfältarens nya klubb presenterats.

Det blir Brighton & Hove Albion FC.

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Emilie Joramo har blivit en viktig kugge i Hammarby IF. För några veckor sedan stod det klart att hon lämnar ”Bajen” i samband med att kontraktet löper ut.

Nu står det klart att mittfältaren har en ny klubb. Hon har skrivit på för Brighton.

– Emilie har haft några fantastiska år i Sverige med Hammarby, där hon utmanat om ligatiteln och nått Europa Cup-finalen. Hon har en riktigt stark kompetens i form av att hon är en bra bollvinnare, bekväm med att spränga genom mittfältet och har ett bra passningsspel, säger huvudtränare Dario Vidosic.

Joramo står noterad för 95 matcher och 10 mål under sin tid i klubben och spelade under gårdagen sin sista match med Hammarby.