Officiellt: Klubbikonen stannar i West Ham

Jarrod Bowen, 29, har tagit ett beslut.

Han blir kvar i West Ham och kommer därmed spela Championship nästa år.

– Min största motivation är att stanna och hjälpa laget tillbaka till Premier League där vi hör hemma, säger Bowen via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Många klubbar har dragit i Jarrod Bowen efter att West Ham degraderades till Championship och spelar där kommande säsong. Då har storklubbar som Liverpool, Manchester United och Chelsea jagat 29-åringen.

Nu står det klart att han fortsätter i West Ham med ett tydligt mål att ta upp klubben i Premier Leauge igen.

– Min största motivation är att stanna och hjälpa laget tillbaka till Premier League där vi hör hemma, säger Bowen via klubbens uttalande.

Han står nu på 280 matcher för West Ham och fler blir det nu.

– I slutet av dagen gör det ont för alla – med allt rätt – för det var en stor besvikelse förra säsongen, men det är ingenting vi kan ändra på nu.