Officiellt: Linner lämnar Falkenberg

45 minuter blev det i en Falkenberg-tröja.

Nu lämnar keepern klubben efter att skadeläget ordnat upp sig.

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Oscar Linnér anslöt till Falkenberg på ett korttidskontrakt. Anledningen var för att klubben dragit på sig skadebekymmer på målvaktssidan och Linnér blev lösningen på detta.

Det blev bara en halvlek, 45 minuter, för Linnér. Han blev utbytt i halvtid i 4–2 förlusten borta mot Sandviken.

Avtalet har nu löpt ut och parterna går skilda vägar.

– Jag är glad över chansen jag fick att tillhöra Falkenbergs FF:s verksamhet under juni månad. Det var en bra möjlighet att komma i bra fysisk form och att få bra träning vilket jag tyckte fick effekt under sista två veckorna tillsammans med laget säger Linnér.