Officiellt: Malmö FF förlänger med talangen

Isaac Assibu anslöt till Malmö FF i våras.

Nu förlänger 18-åringen kontraket med Skåneklubben.

Det nya avtalet sträcker sig över 2030.

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Malmö FF plockade in Isaac Assibu, 18, från WAFA Academy i Ghana, i våras. Den första tiden spelade han för MFF:s P19-lag.

I Malmös match mot Kalmar FF gjorde 18-åringen debut för A-laget. Nu står det klart att han förlänger sitt kontrakt med MFF.

Det nya avtalet skrivs till och med säsongen 2030.

– Jag är väldigt glad att förlänga mitt kontrakt. Jag trivs bra i Malmö, det är ett fint ställe och jag kommer in i det mer och mer. Det har varit en väldigt bra erfarenhet att få träna med A-truppen varje dag och det har gjort att jag utvecklats, säger Assibu till MFF:s hemsida.

Malmö FF:s sportchef Philip Berglund:

– Isaac har visat en X-faktor och en mentalitet i träning som vi alla har imponerats av. Det ska bli spännande att fortsatt följa Isaacs utveckling när han nu permanent flyttas upp till vårt herrlag från P19. Vi är väldigt glada att skriva ett avtal med honom över 2030.