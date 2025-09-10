Officiellt: Marko Johansson flyttar till Iran

Marko Johansson, 27, är klar för Tractor S.C.

Svensken är presenterad av den iranska klubben.

Tidigare i veckan var den tidigare allsvenska målvakten Marko Johansson, som har varit klubblös sedan kontraktet med Eintracht Braunschweig gick ut i somras, på plats i Iran för att skriva på för den regerande ligamästaren Tractor.

Då var inget presenterat officiellt, men under onsdagen stod det klart att Johansson ansluter till den iranska toppklubben.

Marko Johansson har tidigare representerat Malmö FF, Trelleborgs FF, Mjällby AIF och Halmstads BK i allsvenskan.