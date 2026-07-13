Officiellt: MFF värvar från Tottenham

Malmö FF stärker upp försvaret.

Charli Grant plockas in från Tottenham Hotspur.

– Det känns fantastiskt att vara här, säger hon i ett uttalande.

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Det stod nyligen klart att Katariina Kosola lämnar Malmö FF för Vålerenga. Nu gör Skåneklubben en förstärkning.

Ytterbacken Charli Grant, 24, ansluter från Tottenham Hotspur. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2029.

– Det känns fantastiskt att vara här. När jag var i Sverige och spelade i andra klubbar var Malmö FF fortfarande ett par steg längre ner i seriesystemet, men jag fick hela tiden höra att man var på väg upp och snart skulle nå damallsvenskan. Det är imponerande att se utvecklingen och hur man nu tagit sig till toppen av serien, säger hon i ett uttalande.

Grant har tidigare representerat FC Rosengård och Vittsjö i damallsvenskan.