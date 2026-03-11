Officiellt: MFF värvar Noah Åstrand John från Brage

IK Brage är en spelare kort – Malmö FF en mer.

Detta då de senare har värvat Noah Åstrand John.

– Malmö FF är en klubb man inte säger nej till, berättar ytterbacken.

Foto: Bildbyrån

Efter ett drygt år i IK Brage lämnar Noah Åstrand John Borläge för Malmö.

Detta då den 23-årige ytterbacken har skrivit på ett fyraårskontrakt med Malmö FF.

– Det har varit en spännande väntan under några dagar, men nu känns det väldigt skönt att allting är klart. Malmö FF är en klubb man inte säger nej till. Det är otroligt spännande att vara här, säger nyförvärvet i ett uttalande och fortsätter:

– Jag vet att Malmö FF är bra på att vinna SM-guld, det är en klubb där det handlar om att vinna saker. Men intrycket jag har fått nu är att det också är en familjär klubb, här finns en fin miljö som jag ser fram emot att bli en del av.

Malmö FF:s fotbollschef, Daniel Andersson, om nyförvärvet:

– Noah är en spelare som vi har känt till ett tag. Han tog verkligen fart i Brage förra säsongen, framförallt under hösten när han tog en fast plats. Hans utveckling har stegrats och vi såg även hans insatser i Svenska Cupen som visade att han har tagit ytterligare kliv.

Förutom IK Brage har Noah Åstrand John spelat för HTFF och Hammarby IF.